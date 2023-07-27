İbrahim Tatlıses'in oğlunun yıllar önceki fotoğrafını gören inanamadı! İdo Tatlıses kimdir?

Yasemin Şefkatli ile evli olan İdo Tatlıses ikiz babası olacak. Bu mutlu haber sonrası gündeme gelen İdo Tatlıses'in yıllar önceki fotoğrafları yeniden ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in oğlu olan İdo Tatlıses'in bu fotoğraflarını görenler küçük dilini yuttu.

Gelininin hamileliğini öğrenen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın göz yaşlarını tutmadığı ve soluğu Yasemin Şfkatli'nin yanında aldıkları ortaya çıktı. Hamilelik haberi aile d büyük sevinçle karşılanırken İdo Tatlıses'in estetiksiz görselleri hayranlarını yeniden şaşırttı.

Burun, yüz, kaş ve daha birçok estetik operasyonlar geçiren İdo Tatlıses'in bu değişimi sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar "Azrail nasıl tanıyacak bunu" sözlerini sıklıkla kullandı.

PEKİ İDO TATLISES KİMDİR?

15 Şubat 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın evliliğinden dünyaya geldi. Hem anne hem de babasının ünlü olması nedeniyle sürekli kameralar karşısında yer aldı.

Adeta kamera karşısında büyüyen İdo Tatlıses, babasının kopyasıydı. Ancak 18 yaşına geldiğinde önce burun daha sonra yüz hattı ameliyatları oldu.

Ciddi bir diyet ve sporla zayıflayan İdo Tatlıses, vücut şekillendirmek için çok uğraştı. Bunun yanı sıra elmacık kemiği ameliyatı da oldu.

Müziğe olan tutkusuyla Amerika ve İngiltere de müzik eğitimleri aldı. Bambaşka biri olan İdo Tatlıses 2 yıl beraber olduğu fenomen Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Çift şimdilerde ikiz bebek bekliyor.