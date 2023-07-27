İbrahim Tatlıses'in oğlunun yıllar önceki fotoğrafını gören inanamadı! İdo Tatlıses kimdir?

Geçtiğimiz gün baba olacağını öğrenen İdo Tatlıses, yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in oğlunun o fotoğrafını görenler küçük dilini yuttu. Peki İdo Tatlıes kimdir? İşte yanıtı....

İbrahim Tatlıses'in oğlunun yıllar önceki fotoğrafını gören inanamadı! İdo Tatlıses kimdir?
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Yasemin Şefkatli ile evli olan İdo Tatlıses ikiz babası olacak. Bu mutlu haber sonrası gündeme gelen İdo Tatlıses'in yıllar önceki fotoğrafları yeniden ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in oğlu olan İdo Tatlıses'in bu fotoğraflarını görenler küçük dilini yuttu. 

İdo Tatlısesin eski hali

Gelininin hamileliğini öğrenen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın göz yaşlarını tutmadığı ve soluğu Yasemin Şfkatli'nin yanında aldıkları ortaya çıktı. Hamilelik haberi aile d büyük sevinçle karşılanırken İdo Tatlıses'in estetiksiz görselleri hayranlarını yeniden şaşırttı.

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İdo Tatlısesin yıllar önceki hali

Burun, yüz, kaş ve daha birçok estetik operasyonlar geçiren İdo Tatlıses'in bu değişimi sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar "Azrail nasıl tanıyacak bunu" sözlerini sıklıkla kullandı. 

İdo Tatlısesin şimdiki hali

PEKİ İDO TATLISES KİMDİR?

15 Şubat 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın evliliğinden dünyaya geldi. Hem anne hem de babasının ünlü olması nedeniyle sürekli kameralar karşısında yer aldı.

İdo Tatlısesin son hali

Adeta kamera karşısında büyüyen İdo Tatlıses, babasının kopyasıydı. Ancak 18 yaşına geldiğinde önce burun daha sonra yüz hattı ameliyatları oldu.

Ciddi bir diyet ve sporla zayıflayan İdo Tatlıses, vücut şekillendirmek için çok uğraştı. Bunun yanı sıra elmacık kemiği ameliyatı da oldu.

İdo Tatlıses kimdir

Müziğe olan tutkusuyla Amerika ve İngiltere de müzik eğitimleri aldı. Bambaşka biri olan İdo Tatlıses 2 yıl beraber olduğu fenomen Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Çift şimdilerde ikiz bebek bekliyor.

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