Sürahi Nine'nin efsane oyuncusu yıllara kafa tuttu! Yasemin Yalçın kimdir ve kiminle evli?

Özellikle 90'lı yılların sonu 2000'li yılların ise ilk yıllarına damga vuran içerikler üreten Yasemin Yalçın, Türk tiyatrosunun en efsanevi oyuncusudur. Türk sinemasının alt yapısında yetişen Yasemin Yalçın, hafızalara Sürahi Nine, Kakılmış gibi karakterlerle kazındı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİĞİ!

Yıllarca kadın haklarını savunan ve toplumsal olayları skeçleriyle ekran önüne getiren Yasemin Yalçın'ın yıllara meydan okuyan güzelliği hayranlarını şoke etti. Eşiyle yaptığı paylaşımındaki fit ve genç görünümüme beğeni yağdı.

İnce İnce Yasemin'le hayatımıza birçok tipleme koyan Yalçın, geçtiğimiz senelerde kas ve bağ dokusunda incelme hastalığı ile mücadele etti. Bu yüzden setlerden uzaklaşmak zorunda kaldı.

PEKİ YASEMİN YALÇIN KİMDİR VE KİMİNLE EVLİ?

3 Ağustos 1964 yılında İstanbul’da doğan oyuncu Yasemin Yalçın, Pütürgeli bir ailenin kızıdır. Yalçın, ilk kez oyunculukla 1982'de liseden mezun olduktan sonra yıl İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na başladı.

1986 yılına Halil Ateşler ile evlendi. Bu evlilikten Eylül Ateşler adından bir kızı oldu. Daha sonra boşandı ve birkaç yıl sonra kendi gibi tiyatrocu İlyas İlbey ile evlendi. Bu evlilikten de Eda İlbey adında bir kızı çocuğu daha oldu.

1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde yer aldı. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü aldı. Kendi yazdığı ve oynadığı İnce İnce Yasemin’deki tiplemeleriyle toplumsal olayları hicivle anlattı.

Birçok film ve tiyatro oyunda yer alan Yasemin Yalçın, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer adı. Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara verdi.