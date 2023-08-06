Tabii platformundan anlamlı dizi! 1973: Biltmore Oteli Cinayeti

Tabii, TRT'nin yerli ve uluslararası dijital dizi ve içerik üretimi platformu olarak kuruldu. Yaptığı milli ve manevi değerleri ile izleyicinin gönlünü kapmayı başardı. İki ay gibi kısa bir sürede iki milyon takipçiyi aşan platform her yaştan kitleye hitap ediyor. Tabii platformunun dizisi olan Biltmore Cinayeti, ABD'de şehit edilen Türk Diplomatların hayatına ve cinayetin ayrıntılarına ışık tutuyor.

BİLTMORE CİNAYETİ'NİN TARİHÇESİ

1972 Ekim ayı başında kendisini İran asıllı ABD vatandaşı "Gourg Yanikî" olarak tanıtan Yanıkyan, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu'na bir başvuruda bulundu. Elinde İtalyan ressam Fureli tarafından yapıldığı söylenen Osmanlı sarayından kaçırılmış bir tablo ve üzerinden büyük devlet adamlarının imzalarının bulunduğu hatıra banknot olduğunu söyledi. Ayrıca elindeki bu değerli eserleri bağışlamak istediğini belirtti. Başkonsolos Baydar 3 Ekim 1972 yılında merkeze yazı yazarak konuya ilişkin talimat istedi ve 3 Aralık 1972 tarihli mektupta teklifin kabul edildiğini bildirdi.

Yanıkyan'la yapılan görüşme sonucunda buluşmanın 27 Ocak 1973 günü, saat 12.00'de, Santa Barbara şehrindeki Biltmore Oteli'nde gerçekleştirilmesine karar verildi.

1973: BİLTMORE CİNAYETİ DİZİSİ

Başrollerini Caner Kurtaran ve Burak Sevinç'in yaptığı dizi de bir cinayetin siyasi bağlantısını ve ince ince nasıl planlandığı anlatılıyor. ABD makamları, dizi içerisinde birçok olay yaşamış Türk diplomatlarını nasıl koruyamadığının en önemli göstergelerinden biri olarak biliniyor. Dizi soluksuz bir akış içerisinde devam ediyor.