TELE1 7 gün süreyle karartılacak! Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, televizyon programında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklanmıştı.

RTÜK de konuyla ilgili harekete geçmiş ve Yanardağ'ın Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle, 6 Haziran tarihinde, 7 gün yayın, 5 kez de program durdurma ile 2 kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, TELE1'in başvurusunu oybirliğiyle kabul ederek ekran karartma cezasının yürütmesini durdurmuş ve RTÜK'e 30 günlük savunma süresi vermişti.

RTÜK'ÜN ÜST MAHKEMEDEKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerden sonra RTÜK, konuyu üst mahkemeye taşıdı. RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkeme yapılan başvurusu kabul edildi. Böylece yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Söz konusu karar, TELE1'e de tebliğ edildi.

TELE1 ekranı, 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle karartılacak.