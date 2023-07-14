Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme! İddianameyi inceleyen mahkeme kararını verdi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 ekranlarında, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Merdan Yanardağ'ın açıklamaları büyük tepki çekerken hakkında soruşturma başlatılmış ve Yanardağ soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanmıştı.

Sanığın, "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

4 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. İncelemeyi tamamlayan mahkeme, iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.

Sanık avukatı tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Merdan Yanardağ'ın ilk duruşmasının 4 Ekim 2023 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.