Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 Türk dizisi! Türkiye'de en çok onlar izlendi

Türk televizyon tarihi boyunca fırtınalar estiren, izleyicileri ekran başına kilitleyen ve reytinglerde zirveye yerleşen diziler ve yapımlar, yayınlandığı dönemde büyük ses getirerek hakkında en çok konuşulan ve izlenme rekorları kıran yapımlar oldu. Hatta internet platformlarından tekrar tekrar izlenerek yıllar önce yayınlanmış olmasına rağmen popülaritesini neredeyse hiç kaybetmemiş Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış, gelmiş geçmiş en iyi 5 dizisi...

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNİN EN İYİ 5 DİZİSİ

5- Behzat Ç.

Türü : Polisiye, Macera, Dram, Komedi, Aksiyon, Gerilim

Konusu : Behzat Ç. , 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, Cinayet Büro'da görev yapan bir Polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile Başkomiser olarak kalmıştır. Ekibi ile beraber Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

4- Şahsiyet

Türü : Gizem , Suç

Konusu : Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark eder.

Bu dizi ile beraber Haluk Bilginer en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. (47. Uluslararası Emmy Ödülleri )

3- Kurtlar Vadisi

Türü : Aksiyon , Dram, Politik , İstihbarat

Konusu : Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir.

2- Leyla ile Mecnun

Türü : Komedi , Dram , Macera

Konusu : Mecnun, ilkokul yıllarında trafik kazası geçiren ve kaza sonunda felç olan bir çocuktur. 103 bölüm yayınlanan dizi, aslında felçli Mecnun'un aklından geçen koca bir hayal ürünüdür. Annesi Mecnun'a bakamaz ve oğlunu terk eder. Aslında taksici olan babası İskender ise işini bırakıp oğluyla ilgilenmeye başlar.

1- Ezel

Türü : Drama , Macera, Gizem , Polisiye , Aksiyon , Gerilim

Konusu : Arkadaşlarının ve sevdiği kadının ihanetine uğrayan Ezel, hapisteki yol arkadaşı Ramiz Dayı ile birlikte yaptığı planla ondan her şeyini çalan insanlardan intikamını alıyor.