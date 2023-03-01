Twitter'da büyük çöküş: Tüm dünyada erişim sorunu yaşandı

Bu tür kesintileri izleyen bir web sitesi olan Down Detector'a göre, sorunlar sabah saatlerinde başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor.

Down Detector'da şu anda 5 binden fazla sorun kaydedilmesine rağmen, kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor.

Sorun bildirenlerin yüzde 62'si uygulamada, yüzde 34'ü web sitesinde ve yüzde 4'ü sunucu bağlantısında sorun yaşadıklarını söyledi.

Sorun, Elon Musk'ın Twitter'da, kalan işgücünün yaklaşık yüzde 10'u olan 200 çalışanını daha işten çıkarmasından birkaç gün sonra geldi.

Cumartesi günü açıklanan işten çıkarmalar, Twitter'ın iş gücünü 2 binin altına düşürdü.