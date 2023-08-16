Veda Mektubu 24. bölüm final fragmanı yayınlandı! Aslı bebeğini düşürdü mü? Mehmet öldü mü? Veda Mektubu dizisi neden final yapıyor?

Kanal D'nin duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Veda Mektubu, izleyicileri final bölümüyle 21 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara çıkacak. Son bölümde yaşananlar merak edilirken, 24. bölüm final fragmanı yayınlandı mı soruları merak ediliyor. Veda Mektubu 24.bölüm final fragmanını ve dizinin neden final yaptığı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Hatice'nin tabancasından çıkan kurşun Mehmet'e isabet eder. Mehmet hemen hastaneye kaldırılır. Aslı Mehmet'in yanından ayrılmazken Hatice'nin bulunması için yanındakilere yalvarır. Mehmet ameliyata alınırken Aslı daha fazla dayanamaz ve bayılır. Baygınlık geçiren Aslı'nın ayıldığında ilk sorduğu şey bebeği olur. Peki, Aslı bebeğini düşürdü mü? Mehmet öldü mü? İzleyicileri heyecan dolu bir final bölümü bekliyor.

DİZİ NEDEN FİNAL YAPIYOR



Veda Mektubu dizisinin 21 Ağustos 2023' te 24. bölümü ile final yapacağı açıklandı. Veda Mektubu dizisi sezon finali mi yoksa final mi yapacağı tartışılan konular arasındaydı net karar verildi. Veda Mektubu dizisi 24. bölümüyle final yapacak. Peki , dizi neden final yapıyor?

Dizi reytinglerde istenilen sonucu vermedi. Diğer yapımların arkasında kalan dizi sezon finali yerine final yapmayı tercih etti. Dizinin 4. bölümünde senarist ekibinde değişikliğe gidilmişti. Değişen ekiple beraber reytinglerde artış sağlansa da istenilen başarıyı yakalayamadı.