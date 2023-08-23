Ya Çok Seversen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ateş gerçekleri öğrenecek mi?

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul’a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla’nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır.

Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla’nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, Leyla'ya sevgilisi olmasını teklif ediyor!

Leyla ve Ateş iyice yakınlaşırlar. Aralarındaki durumun ne olduğunu kendileri de bilemezler. Bu belirsizlik Berit’in kafasını karıştırsa da ikiliyle uğraşmaktan vazgeçmez.

Füsun tesadüfen Leyla’yla ilgili sürpriz bir bilgiyi öğrenir ve peşine düşer. Bu bilgi onun eline koz verir.

Berit’in konuşması Ateş ve kardeşleri de yakınlaştırır. Bütün aileyi bir araya getirir.