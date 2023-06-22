Yaza damgasını vuracak Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 2.bölüm | Fragman
Yaza damgasını vuracak "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi, şimdiden trend olmuş durumda. Yaz dizisi olarak seyircilerin karşısına çıkmayı planlayan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisini sizin için paylaştık.
Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan “Kendi Düşen Ağlamaz”, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz, Yiğit Kaan Yazıcı
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ KONUSU
Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir.
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE
# medya # dizi # dizi fragmanları