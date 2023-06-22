Yaza damgasını vuracak Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 2.bölüm | Fragman

Yaza damgasını vuracak "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi, şimdiden trend olmuş durumda. Yaz dizisi olarak seyircilerin karşısına çıkmayı planlayan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisini sizin için paylaştık.

Yaza damgasını vuracak Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 2.bölüm | Fragman
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan “Kendi Düşen Ağlamaz”, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.

Yaza damgasını vuracak Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 2.bölüm | Fragman - Resim : 1

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz, Yiğit Kaan Yazıcı

Yaza damgasını vuracak Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 2.bölüm | Fragman - Resim : 2

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ KONUSU

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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