Dilan Polat Ne Yaptı? Tutuklandı mı? Engin Polat ve Dilan Polat'ın Mal Varlığına El konuldu!

Dilan Polat ne yaptı sizler için detaylı bir şekilde araştırdık! Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz günlerde Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Banu Parlak, saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tutmuştu. Dilan Polat ve eşi hakkında soruşturma başlatılmış, ancak henüz bir tutuklama kararı çıkmamıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın Mal Varlığına El Konuldu!

Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Banu Parlak, saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tutmuştu. Dilan Polat ve eşi hakkında soruşturma başlatılmış, ancak henüz bir tutuklama kararı çıkmamıştı. Ancak bugün, Dilan Polat ve eşinin mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşinin, kurdukları şirketler üzerinden vergi kaçırma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor. İddialara göre, Polat çifti, kurdukları şirketler üzerinden sahte faturalar keserek, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı.

Dilan Polat Ne Yaptı? Dilan ve Engin Polat Çifti Şimdi Ne Yapacak?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmasının yanı sıra, yurt dışına çıkışları da yasaklandı. Ayrıca, birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konulması için inceleme başlatıldı. Dilan Polat ve eşinin mal varlıklarına el konulması, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, Dilan Polat ve eşinin cezalandırılmasını talep etti. Dilan Polat ve eşi, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dükkanları Kurşunlandı!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin geçen günlerde dükkanları kurşulandı. Konuya ilişkin Dilan Polar şu açıklamayı yaptı: