Dilan Polat Ne Yaptı? Tutuklandı mı? Engin Polat ve Dilan Polat'ın Mal Varlığına El konuldu!

Dilan Polat ne yaptı sizler için detaylı bir şekilde araştırdık!

Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Banu Parlak, saldırıdan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tutmuştu. Dilan Polat ve eşi hakkında soruşturma başlatılmış, ancak henüz bir tutuklama kararı çıkmamıştı. Ancak bugün, Dilan Polat ve eşinin mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşinin, kurdukları şirketler üzerinden vergi kaçırma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor. İddialara göre, Polat çifti, kurdukları şirketler üzerinden sahte faturalar keserek, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmasının yanı sıra, yurt dışına çıkışları da yasaklandı. Ayrıca, birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konulması için inceleme başlatıldı. Dilan Polat ve eşinin mal varlıklarına el konulması, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, Dilan Polat ve eşinin cezalandırılmasını talep etti. Dilan Polat ve eşi, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin geçen günlerde dükkanları kurşulandı. Konuya ilişkin Dilan Polar şu açıklamayı yaptı:

“Günlerdir kendi sağlığımla ilgilenmeye çalışıyorum, çok ağrılarım var. Sosyal medyada bir grubun insanları yönlendirmesi sayesinde artık markamızı zarara uğratmaktan ziyade fiziki olarak saldırılar başladı. Saldırıya uğradık. Benim kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçti. Artık bu oluşturduğunuz grup can güvenliğimizi etkiliyor. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz ama bizim can güvenliğimizi etkilemeye başladı. Bu durumdan çok mağduruz. Buralardan binlerce ekmek yiyen insan var. Bizim canlarımız var. Bunu yapmayın. İnsanları yanıltıp bizi hedef gösteriyorsunuz, can yanıyor. Bu işlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bizden ne istediniz? Bizim markalarımızı bitirmek için oyun oynanıyor. Sabah akşam yapılan paylaşımlardan sonra bizim yine dükkanımız kurşunlandı”