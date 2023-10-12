Fosfor Bombası Nedir? Fosfor Bombası Yasak mı?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alev alır ve 800 dereceye kadar ulaşan bir sıcaklık oluşturur.

Fosfor Bombası Nedir? Kimyasal Silah Olarak Sayılıyor mu?

Fosfor bombası, hem insanlar hem de çevre için son derece tehlikeli bir silahtır. İnsanların cildine, gözlerine ve solunum sistemine temas ettiğinde yanıklara ve zehirlenmelere neden olabilir. Ayrıca, yangınlara neden olarak geniş alanları yok edebilir. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında bu silahı kullandığına dair ciddi iddialar ve kanıtlar bulunmakta.

Bu silahın kullanıldığı kişiyi içeriden dışarıya doğru yakarak öldürdüğü biliniyor. Beyaz fosfor bombasına maruz kalan kişilerin kıyafetlerinde hiçbir şey olmadığı ama vücudunun içeriden dışarıya kadar yandığı görülüyor.

Yanıklar: Fosfor bombası, insanların cildine, gözlerine ve solunum sistemine temas ettiğinde yanıklara neden olabilir. Bu yanıklar, genellikle derin ve ağrılıdır.

Zehirlenme: Fosfor, vücuda solunum yoluyla, ciltten veya sindirim yoluyla girebilir. Solunum yoluyla alındığında, akciğerlerde yanıklara ve zehirlenmeye neden olabilir. Ciltten girdiğinde, deri altı dokularda yanıklara ve zehirlenmeye neden olabilir. Sindirim yoluyla alındığında, mide ve bağırsaklarda yanıklara ve zehirlenmeye neden olabilir.

Yangınlar: Fosfor bombası, yangınlara neden olarak geniş alanları yok edebilir. Bu yangınlar, kontrol altına alınması zor olabilir ve çevreye ciddi zararlar verebilir.

Fosfor bombası yasakları

Fosfor bombası, 1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi tarafından yasaklanmıştır. Ancak, bu sözleşmenin bazı hükümleri, fosfor bombasının savunma amaçlı kullanılmasını izin vermektedir.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kullanımı yasaklanan bu silahı kullanmak savaş suçu olarak kabul edilmektedir.

Fosfor Bombası Kullanımının Uluslararası Tepkisi

Fosfor bombası, insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin uluslararası hukukta da yasaklanmıştır. 1949 Cenevre Sözleşmeleri, fosfor bombasının siviller üzerinde kullanılmasını yasaklamaktadır. Fosfor bombası, insanlığa karşı işlenen suçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, fosfor bombası kullanılması, uluslararası toplumun tepkisini çekmektedir. Bu bombanın hiçbir şekilde kullanılmasının haklı bir tarafı yoktur. Maruz kalan kişileri akciğerlerinden başlayarak dışarıya doğru yakan bu kimyasal silahı kullanmak kesinlikle savaş suçu sayılmaktadır.