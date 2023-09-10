Türkiye'deki 81 ilin adında hangi harfler geçiyor? Harf harf 81 ilin adı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru en çok aratılanlar arasına girdi. Ülkemizdeki 81 ilin adı ve içinde geçen harfler nelerdir? Dünya çapında izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada sorulan bir milyon liralık sorusu tüm Türkiye'yi ekranlara kilitledi. Sorunun cevabı ise herkesi şaşırttı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA 81 İL SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Türkiye’deki 81 ilin adı aşağıdaki gibidir:

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Muş

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU



Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harten hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş

B) V

C) G

D) H

CEVAP: B