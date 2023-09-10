Türkiye'deki 81 ilin adında hangi harfler geçiyor? Harf harf 81 ilin adı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'deki 81 ilin adı en çok aratılan konu oldu. Ülkemizdeki 81 ilin adı ve içinde geçen harfler nelerdir? Türkiye'yi ekranlara kilitleyen sorunun cevabını araştırdık.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru en çok aratılanlar arasına girdi. Ülkemizdeki 81 ilin adı ve içinde geçen harfler nelerdir? Dünya çapında izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada sorulan bir milyon liralık sorusu tüm Türkiye'yi ekranlara kilitledi. Sorunun cevabı ise herkesi şaşırttı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA 81 İL SORUSUNUN CEVABI NEDİR?
Türkiye’deki 81 ilin adı aşağıdaki gibidir:
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
İŞTE 1 MİLYONLUK SORU
Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harten hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A) Ş
B) V
C) G
D) H
CEVAP: B