İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürmüş hem de ağlatmıştı. Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harten hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş

B) V

C) G

D) H

Cevap: B şıkkı