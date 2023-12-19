Yara Bandı Nasıl İcat Edildi? Çok Şaşıracaksınız...

Ciddi ve ufak yaralanmalarda kanı tamponlayarak enfeksiyon riskini azaltmaya yarayan yara bandı 1920 yılında ABD'de icat edildi.

Yara bandı 1920 yılında Johnson & Johnson çalışanı Earle Dickson tarafından, Highland Park, New Jersey'de yemek yaparken sık sık kendini kesip yakan eşi Josephine için icat edildi.

Earle Dickson, 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket çalışanıydı. Dickson'ın eşi Josephine, yemek yapmayı çok seviyor olsa da yemek yaparken sürekli elini kesiyor ya da yakıyordu. Dickson ise ocakta pişen yemeğe yardım etmek yerine eşinin yaralarını sarmak için gazlı bez veya kumaş sargılardan çok daha pratik bir ürün geliştirmeyi düşündü ve yeni icadını ticari olarak satışa sunma konusunda çalıştığı şirketi ikna etti. Böylece bir süre sonra Johnson & Johnson, "Band-Aid" marka adıyla el yapımı yara bantları üretmeye başladı.