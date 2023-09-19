2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Sıfır otomobil almayı düşünenler için internet sitelerinde bulunan fiyat listelerine göre en uygun modelleri derledik.

Markaların internet sitelerinde son olarak güncellenen fiyat listelerine göre, 1.5 milyon TL'nin altındaki modelleri sizler için listeledik.

Türkiye'de satışı yapılan markaların liste fiyatlarına göre en ekonomik modeller hangileri? 1.5 milyon TL'nin altında hangi otomobiller bulunuyor? Türkiye'nin en hesaplı otomobilleri nelerdir?

1.5 MİLYON TL ALTINDA HANGİ OTOMOBİLLER ALINABİLİR?

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

• 2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL

VOLKSWAGEN: T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

• 2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL

VOLKSWAGEN: Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

• Mayıs Fiyatı: 844,700 TL

• Haziran fiyatı: 981,700 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1,131,600 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1,177,200 TL

VOLKSWAGEN: T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life

• 10 Temmuz Fiyatı: 1,348,100 TL

• 19 Temmuz Fiyatı: 1,415,300 TL

• Ağustos fiyatı: 1,472,200 TL

SEAT: IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL

• Haziran Fiyatı: 770.000 TL

• Temmuz Fiyatı: 783.000 TL

• Ağustos Fiyatı: 850.000 TL

SEAT: LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style

• Fiyatı 930.000 TL

• Haziran fiyatı: 1.190.000 TL

• Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL

• Ağustos fiyatı: 1.310.000 TL

SEAT: Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style

• 2023 Mayıs fiyatı: 745.000 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 925.000 TL

• Temmuz fiyatı: 941.000 TL

• Ağustos fiyatı: 1.025.000 TL

• Ağustos kampanyalı fiyatı: 974.000 TL



SEAT Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience

• Temmuz fiyatı: 1.495.000 TL

• Ağustos fiyatı: 1.595.000 TL

• Ağustos kampanyalı fiyatı: 1.547.300 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.660.000 TL

• Ağustos kampanyalı fiyatı: 1.610.400 TL

SKODA: Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite

• 2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL

SKODA: Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

• Mayıs fiyatı 799.400 TL

• Haziran Fiyatı: 939.900 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL

SKODA: OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG

• Mayıs Fiyatı: 964.400 TL

• Haziran Fiyatı: 1.139.900 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.260.878 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.264.900 TL

KAMIQ Elite 1.0 TSI 110 PS DSG

• Mayıs Fiyatı: 874.900 TL

• Haziran Fiyatı: 1.029.900 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.143.928 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.149.900 TL

CİTROEN: AMI ONE ELECTRIC

• 2023 Mayıs fiyatı: 259.900 TL

• 2023 Haziran Fiyatı: 298.000 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 350.000 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 369.000 TL

Ami Buggy

2023 Ağustos fiyatı: 399.000 TL

CİTROEN:C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

• 2023 Mayıs fiyatı: 535.500 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 607.100 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 769.300 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 809.900 TL

CİTROEN : C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

• 2023 Mayıs fiyatı: 751.100 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 874.200 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.022.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.065.600 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.087.900 TL

CİTROEN: C-ELYSEE Feel Bold 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

• 2023 Mayıs fiyatı: 670.000 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 745.000 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 828.814 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 860.000 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 910.000 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

• 2023 Mayıs fiyatı: 784.900 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 915.400 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.070.700 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.131.600 TL

C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

• 2023 Mayıs fiyatı: 815.700 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 954.500 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.113.300 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.182.300 TL

CİTROEN: ELEKTRİKLİ ë-C4 100 KW Shine Bold

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.368.000 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.428.900 TL

• ELEKTRİKLİ ë-C4 115 KW Shine Bold - 1.484.700 TL

CİTROEN

• ë-C4 X 100 KW Shine Bold

• 2023 Temmuz Fiyatı: 1.410.700 TL

• 2023 Ağustos Fiyatı: 1.479.700 TL

CHERY

• Omoda 5 Comfort

• Mayıs Fiyatı: 860.000 TL

• Haziran Fiyatı: 910.000 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL

• Ağustos fiyatı: 1.180.000 TL

CHERY: TIGGO7 PRO Comfort

• Mayıs fiyatı: 875.000 TL

• Haziran Fiyatı: 925.000 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.195.100 TL

• Ağustos Fiyatı: 1.195.100 TL

DACİA: YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT

• 2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL

DACİA : YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg

• Mayıs Fiyatı: 618.000 TL

• Haziran Fiyatı: 738.900 TL

• Temmuz fiyatı: 834.000 TL

• Temmuz fiyatı: 874.000 TL

• Ağustos fiyatı: 874.000 TL

DACİA : YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg

• Mayıs Fiyatı: 679.900 TL

• Haziran Fiyatı: 828.000 TL

• Temmuz Fiyatı: 941.000 TL

• Temmuz fiyatı: 985.000 TL

• Ağustos fiyatı: 985.000 TL

DACİA: YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu

• Mayıs Fiyatı: 730.000 TL

• Haziran Fiyatı: 867.000 TL

• Temmuz fiyatı: 986.000 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.034.000 TL

• Ağustos Fiyatı: 1.034.000 TL

DACİA: Elektrikli Spring Extreme Electric 65 bg

• Temmuz fiyatı: 875.000 TL

• Ağustos fiyatı: 969.000 TL

FIAT: EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

• Mayıs- 506.900 TL

• Haziran- 614.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 685.250 TL

• Temmuz Fiyatı: 699.740 TL

• Ağustos fiyatı: 767.900 TL

FIAT: EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

• Mayıs 2023 fiyatı: 545.900 TL

• Haziran fiyatı: 635.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 712.710 TL

• Temmuz Fiyatı: 747.540 TL

• Ağustos fiyatı: 789.900 TL

FIAT: Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

• Mayıs- 559.900 TL

• Haziran- 650.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 727.960 TL

• Temmuz fiyatı: 762.790 TL

• Ağustos fiyatı: 812.900 TL

FIAT: Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel

• Mayıs- 835.900 TL

• Haziran- 908.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.015.760 TL

• Temmuz fiyatı: 1.065.590 TL

• Ağustoa fiyatı: 1.140.900 TL

FİAT: 500e La Prima by Bocelli HB

87kW / 118HP - 42kWh Otomatik

• Mayıs - 959.900 TL

• Haziran - 1.104.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.245.610 TL

• Temmuz fiyatı: 1.307.900 TL

Ağustos fiyatı: 1.347.900 TL

• La Prima by Bocelli 3+1 - 1.379.900 TL

• La Prima by Bocelli Cabrio -1.411.900 TL

FİAT : 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid

• Mayıs Fiyatı: 718.900 TL

• Haziran Fiyatı: 825.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 924.250 TL

• Temmuz fiyatı: 969.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid

• Mayıs Fiyatı: 808.900 TL

• Haziran Fiyatı: 923.900 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.033.060 TL

• Temmuz fiyatı: 1.083.900 TL

FORD: Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

• Mayıs fiyatı: 694.100 TL

• Haziran fiyatı: 858.400 TL

• Temmuz fiyatı: 987.300 TL

FORD: Focus Trend XSedan 1.5L Ti-VCT 123PS Manuel - Benzin

• Mayıs Fiyatı: 951.000 TL

• Haziran Fiyatı: 1.152.500 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.242.100 TL

• Ağustos fiyatı: 1.244.300 TL

FORD: Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

• Mayıs Fiyatı: 926.400 TL

• Haziran Fiyatı: 1.112.300 TL

• Temmuz Fiyatı: 1.234.000 TL

HONDA: Honda Jazz 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive

• Temmuz fiyatı: 1.362.000 TL

• Ağustos fiyatı: 1.362.000 TL

• Crosstar Executive - 1.407.000 T

HONDA: Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

• 2023 Mayıs fiyatı: 769.500 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 897.000 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 976.000 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 976.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

• 2023 Mayıs fiyatı: 793.000 TL

• 2023 Haziran fiyatı: 924.000 TL

• 2023 Temmuz fiyatı: 1.004.000 TL

• 2023 Ağustos fiyatı: 1.004.000 TL