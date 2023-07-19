İşte şu anda ülkemizde satılan en ucuz otomobil

Türkiye’de sıfır otomobil satın almak gerçekten de zor. Paranız olsa bile bayiye gidip arabayı teslim alamıyorsunuz. Bunun için ilk olarak tercih etmiş olduğunuz aracın sırasına isminizi yazdırmanız gerekiyor. Ancak elbette sıra size gelene kadar otomobile zam gelme ihtimali de oldukça yüksek. Dolayısıyla bu kısır bir döngü.

Son zamanlarda hemen hemen bütün arabalara çok ciddi oranlarda zamlar yapıldı. Bu zamlardan etkilenen modellerin başında ise Fiat Fiorino geliyor. Hafif ticari olarak geçen araç, şu anda 476.900 TL’den başlayan fiyatlardan satılıyor ki bu da onu Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası yapmaya yetiyor. Pop olarak isimlendirilen bu donanımda 1.4 litrelik benzinli motoruyla gelen Fiorino, 77 beygir güç üretiyor. Manuel şanzımanla donatılan araç, bu kombinasyonla belki harikalar yaratmıyor ancak yine de vasatı aşmayı başarıyor.



Hem ticari amaçlarla hem de aile arabası olarak kullanılan araç, dizel ve LPG/benzinli olan motor seçeneklerine de sahip. Dolayısıyla seçenek anlamında geniş bir yelpazeye hitap ettiğini ifade etmek mümkün. Ancak her şeye rağmen hiçbir versiyonda otomatik vitesin bulunmuyor oluşu Fiat Fiorino için ciddi bir eksiklik.





İŞTE KARŞINIZDA FİAT FİORİNO TEMMUZ AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ…

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG

• Fiyatı: 493.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel

• Fiyatı: 543.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin

• Fiyatı: 476.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin

• Fiyatı: 491.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin / LPG

• Fiyatı: 508.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin

• Fiyatı: 511.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel

• Fiyatı: 578.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin / LPG

• Fiyatı: 528.900 TL

Kaynak: https://www.ulusal.com.tr/otomobil/iste-su-anda-ulkemizde-satilan-en-ucuz-otomobil-15032349