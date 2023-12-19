Liste Yayınlandı! İşte Türkiye'nin En Çok Satan SUV otomobilleri...
Otomobillerde sürücülerin en çok tercih ettiği SUV modeller hem Türkiye'de hem de dünyada satış performansı bakımından grafiklerini yükseltiyor. Türkiye'de 1 milyonu geçen otomotiv pazarında SUV modellerin satış rakamı 425 bini aştı. İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...
Türkiye'de SUV model otomobillerin satışı rekor üstüne rekor kırıyor.
SUV araçlar, günümüzde en çok tercih edilen ve rahatça alıcı bulan araçlar olarak göze çarpıyor. Araç seçimi genellikle kişilerin zevkine ve ekonomik durumuna göre şekillense de, maddi bakımdan sıkıntısı olmayan kişiler genel olarak büyük ve kullanışlı araçları seçiyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.
SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip.
Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli.
1 - FİAT EGEA CROSS
Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 36 bin 329 adetlik satış gerçekleştirdi.
2 - DACİA DUSTER
2. sırada 21 bin 642 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.
3 - PEUGEOT 3008
3. sırada olan Peugeot 3008 16 bin 097 adet satıldı.
4 - PEUGEOT 2008
Peugeot 2008 16 bin 089 adet
5 - HYUNDAİ BAYON
Hyundai Bayon 15 bin 547 adet satıldı.
6 - NİSSAN QASHQAİ
Nissan Qashqai 14 bin 321 adet satıldı.
7 - VOLKSWAGEN T-ROC
Volkswagen T-ROC, 14 bin 206 adetlik satış rakamına ulaştı.
8 - OPEL MOKKA
Opel Mokka 13 bin 885 adet satış gerçekleştirdi.
9 - TOGG T10X
Togg T10X 13 bin 572 adet satış gerçekleştirdi.
10 - CHERY TIGGO 8 PRO
Chery Tiggo 8 Pro - 12 bin 258 adet
11 - OPEL CROSSLAND
Opel Crossland 11 bin 924 adet satıldı.
12 - CHERY OMODA 5
Chery Omoda 5 - 11 bin 774 adet
13 - TELSA MODEL Y
Tesla Model Y 11 bin 600 adet satış gerçekleştirdi.
14 - CHERY TIGGO 7 PRO
Chery Tiggo 7 Pro 11 bin 299 adet satıldı.
15 - DACİA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway 9 bin 450 adet satıldı.
16 - HYUNDAİ TUCSON
Hyundai Tucson 8 bin 759 adet satıldı.
17 - VOLKSWAGEN TAİGO
Volkswagen Taigo 8 bin 507 adetlik satış gerçekleştirdi.
18 - PEUGEOT 408
Peugeot 408 - 8 bin 091 adet
19 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.
20 - TOYOTA COROLLA CROSS
Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.
Kaynak: NTV