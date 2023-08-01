Şimdiye kadar kaç Togg sahibine teslim edildi? Togg çok merak edilen soruyu yanıtladı

Türkiye'nin otomobil girişimi olarak ortaya çıkan ve milli imkanlarla elektrikli otomobil yapılması yolunda mihenk taşı olan Togg, siyasetin de tartışma konuları arasında oldu bugüne kadar. Tasarımından üretimine, neredeyse her aşamda Togg üzerinde çokça tartışma yapıldı. Togg ilan edildiğinde "fabrikası yok" denildi, fabrika açılışında "üretim kapasitesi yok"... Yurt dışından araba getirtilip Türkiye'de Togg dağıtıldığı bile iddia edildi. Bütün bu tartışmalar arasında Togg, araçlarını üretti. Teslimatlarını yaptı. Peki bugüne kadar kaç Togg teslim edildi?

ŞİMDİYE KADAR KAÇ TOGG TESLİM EDİLDİ?

Togg, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında 627 adet Togg teslim edildiğini duyurdu. Togg, aynı paylaşımda bugüne kadar toplam 1435 Togg T10X modelin kullanıcıya teslim edildiğini açıkladı. Togg yaptığı paylaşımda, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" ifadelerini kullandı.