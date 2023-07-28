2023 Aşure gününde neler yapılır? Aşure gününde hangi dualar okunur?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayı yılın son ayıdır ve ardından ise Muharrem ayı başlar. Muharrem ayının 10. Gününde ise Aşure günü gelir. 2023 yılında ise en çok merak edilen Aşure gününün ne zaman olduğu oldu. Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz günü başladı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Temmuz 2023 Aşure Günü’dür. Kazanların kaynayacağın bereketin sokaklara döküleceği Aşure Günü tarihsel bir süreçtir. Hz. Nuh zamanına kadar dayanan Aşure Günü daha sonra dini süreçlerden kaynaklı bazı değişimler yaşamıştır.

Büyük tufandan sonra ortaya çıkan Aşure Günü’nde ambarlarda kalan son yiyeceklerde yapılan bu karışım vücudu daha diri tutmak içindir. Aşure Günü daha sonra ise Kerbela olaylarına denek gelir. Peygamber Efendimiz (sav)’in torunları Hasan ve Hüseyin’i anmak için de yapılır.

Bütün dini olayların başlangıcı olan Aşure gününde Hz. Âdem’in tövbesi kabul edilmiş, Hz. İbrahim Nemrut’un ateşinden kurtulmuş, Hz. Musa Firavun zulmünden kaçmış. Hz. Eyüp bugün şifa bulmuş.

AŞURE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Dua edilir.

Tesbihler çekilir.

Hatimler indirilir.

Aşure yapılır ve dağıtılır.

Sadaka verilir.

Dileyen oruç tutabilir.

AŞURE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR!

70 defa hiç aralık vermeden;

“Allah bize yeter O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır”

Tesbihi çekilmesi tavsiye edilir.

Akabinde 7 defa ise;

"Allah’ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!”