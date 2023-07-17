Bereketin ve maneviyatın lezzeti! Aşure yüzyıl önce ilk kez hangi tarifle yapıldı?

İslamiyet’te birlik dirlik ve bereketi temsil eden aşure günü maneviyatı artıran özel bir gün aynı zamanda lezzettir de. Aşure Hz. Adem’den beri insanlığın yardımlaşmasını önemseyen gün olarak geçer. Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak ediliyor.

Kapı kapı komşulara dağıtılan bu enfes lezzetle bağlar artırılıyor. Sizler için içinde tüm vitamin değerlerinin bulunduğu aşure tarifinin ilk halini araştırdık. Aşurede en önemli detay buğdaydır. Buğday, kadın ve erkeği yaradılışını simgeler. Bu da çoğalmanın ve bağın göstergesidir. Bu yüzden aşurede olmazsa olmaz lezzet buğdaydır.

AŞURE YÜZYIL ÖNCE İLK KEZ HANGİ TARİFLE YAPILDI?

MALZEMELER

150 gram buğday

5 yemek kaşığı pirinç

3 litre sıcak su

1 adet elma

1 tatlı kaşığı tarçın tozu

Bir çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı haşlanmış fasulye

Bir su bardağı kuru kayısı

500 gram şeker

Yarım çay bardağı kırık ceviz

Bir adet açılmış nar

YAPILIŞI

Derin bir tencerenin içine elmaları rendeleyerek koyun.

Üzerine şeker ve suyu ilave edin.

Ardından haşlanmış nohut, fasulye ve buğdayı ilave edip karıştırın.

Kuru kayısıyı da aynı şekilde ufak ufak kesin.

Üzüm ve tarçınları da ekledikten sonra kısık ateşte karıştırmaya devam edin.

İçine kırık cevizi narı tanelerini en sona doğru koyun.

Katılaşan karışımın altını kapatıp kaselere doldurun.

Soğuk sıcak fark etmez tüketebilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...