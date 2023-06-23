Elektrik faturanızı 2'ye katlayan hatalar! Sıcak suyu sakın böyle kullanmayın

Artan teknoloji beraberinde evlerde birçok teknolojik alet kullanımını da artırdı. Elektrik faturalarına da bir o kadar yük bindi. Bu durum yaşamamak için gün içinde teknolojik aletleri kullanırken yaptığınız hataları sizler için derledik.

Elektrik faturalarını 2'ye katlayan ve bütçenizi sarsan bu hatalar aynı zamanda makinalarınıza da zarar verir.

ELEKTRİK FATURANIZI İKİYE KATLAYAN HATALAR

Çamaşır makineniz çalışıyorken çeşmeden sıcak su açmayın. Çünkü çamaşır makineniz açılan sıcak su nedeniyle daha fazla elektrik harcar.

Çamaşır makinesi ya da bulaşık ya da kurutucu makinelerin üzerlerine ağır bir yük koymayın bu çalışırken denge sorunu yaşamalarına neden olur.

Ev içerisinde prizde fişlerinizi sakın unutmayın. Ayrıca prizlerinizde akıllı teknolojiye geçin. Akıllı prizler siz evde yokken elektrik akımını durdurur.

Mikrodalga ya da fırın çalıştığı esnada sakın kapaklarını açmayın. Kapakları açık kalan bu yerler daha fazla elektrik yakar.

Bulaşık makineniz çalıştığı esnada açtığınız kapak nedeniyle elektrik akımı iki kat artar.

Ev içi iyi yalıtım ya da havalandırma olmadığından yakılan her elektrikli alet faturanıza yük olur.