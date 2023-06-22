Komşularınızı çatlatacak yöntem! Sararmış kıyafetleri kar beyazı yapacak yöntem

Çamaşırlarınızı balkona asarken komşularınızdan utanmak istemiyorsanız bu yöntem tam size göre. Beyaz kıyafetlerinizi daha da beyazlaştıracak yöntemler sayesinde çamaşırlarınızı rahatlıkla asabilirsiniz. Terden tozdan sararmış kıyafetleri tek hamlede beyazlatan bu yöntem aslında yüzyıllardır Anadolu kadınları tarafından kullanılıyor.

Etkisi yüksek olan bu eski yöntem sayesinde aynı zamanda kıyafetlerinizin kumaşları da zarar görmeyecek. İki malzemeli bu yöntem sayesinde kıyafetleriniz eskisinden de daha beyaz olacak.

İŞTE KAR BEYAZI KIYAFETLERİN SIRRI!

Ceviz kabukları yaprakları ve ceviz ağacının dalları yakılır.

Kül haline gelen bu malzemeler bir kaç defa elekten geçirilir.

Bir cam kavanoza koyulara kaldırılır.

Bu yöntem direk çamaşır makinesinde yapılmamalı.

Bunu yerine kocaman bir tencereyi su doldurun.

İçerisine bir kalıp beyaz sabun rendeleyin.

Su kaynadıktan sonra kıyafetleri içine bastırın.

Bir damla bulaşık parlatıcısı ekleyin.

Suyu kaynatmaya devam edin.

Sararmış ve terli kısımları en dibe koyun.

Su kaynamaya devam ettikçe içerisine bir tutam ceviz külü koyun.

Altını kapatıp bir gün bekletin.

Ardından isterseniz elle isterseniz de ayakla çitileyin.

Bu yöntem beyaz çamaşırlarınızın kumaşlarının da zarar görmesini engeller.

Çünkü kimyasallar kumaşları yıpratır.