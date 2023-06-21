Aspirin sadece bir ilaç değil! Ev temizliğinde aspirin nasıl kullanılır?

Güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olan aspirinin aslında daha birçok faydası var. Etken maddesi olan maddeler kimyasal değil doğaldır. Bu yüzden hızlı bir etki sağlar. Etken maddesi salisilik asit sayesinde inflamasyonu giderici ve ağrı kesici olmasının yanı sıra, kan pıhtılaşmasına ve kalp hastalığına karşı popüler bir reçetesiz ilaçtır.

Günlük yaşadığınız en ufak sorunlarınızı bile aspirin ile çözebilirsiniz. Aspirin faydalarının sadece sağlık üzerinde etkili olduğu düşünülse de aspirin birçok alanda etkili sonuçlar sağlamaktadır. Aspirinin faydalarını duyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz.

EV TEMİZLİĞİNDE ASPİRİNİN KULLANIM ALANLARI

Böceklenmiş ya da çürümüş bitkilerinizin yeniden canlanması için aspirin doğal ilaçtır. Bir su bardağına aspirin koyup çiçeklerin kök kısmına verin.

Temizlik yapacağınız kovanın içine bir kaç adet aspirin ekleyin. Ardından evinizi köşe bucak silin. Hızlı tozlanmayı önlediği gibi toz akarlarının oluşumunun da önüne geçer.

Banyo ya da tuvalet fayanslarını parlatmak için aspirini toz haline getirin ardından tozu süngere batırıp tüm fayansları silin en son ılık suyla durulayın.

Sık sık terleyen biriyseniz koltuk altına aspirin sürün. Aspirin gözenek dengesini sağlar.

Evinizi boyadığınız boya kutusunun içine toz aspirin dökerseniz uzun süre pirelenme ya da böcekler evinize yaklaşmayacak bile.