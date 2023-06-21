Aspirin sadece bir ilaç değil! Ev temizliğinde aspirin nasıl kullanılır?

En eski ilaçlardan biri olan aspirinin aslında birçok kullanım alanı vardır. Bir ilaçtan ötesi olan aspirin içeriği sengin maddeler sayesinde her alanda hayatınızı kolaylaştırır. Peki ev temizliğinde aspirin nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

Aspirin sadece bir ilaç değil! Ev temizliğinde aspirin nasıl kullanılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olan aspirinin aslında daha birçok faydası var.  Etken maddesi olan maddeler kimyasal değil doğaldır. Bu yüzden hızlı bir etki sağlar.  Etken maddesi salisilik asit sayesinde inflamasyonu giderici ve ağrı kesici olmasının yanı sıra, kan pıhtılaşmasına ve kalp hastalığına karşı popüler bir reçetesiz ilaçtır.

Aspirinin kullanım alanları

Günlük yaşadığınız en ufak sorunlarınızı bile aspirin ile çözebilirsiniz. Aspirin faydalarının sadece sağlık üzerinde etkili olduğu düşünülse de aspirin birçok alanda etkili sonuçlar sağlamaktadır. Aspirinin faydalarını duyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz.

Aspirinin kullanım alanları

EV TEMİZLİĞİNDE ASPİRİNİN KULLANIM ALANLARI

Böceklenmiş ya da çürümüş bitkilerinizin yeniden canlanması için aspirin doğal ilaçtır. Bir su bardağına aspirin koyup çiçeklerin kök kısmına verin. 

Temizlik yapacağınız kovanın içine bir kaç adet aspirin ekleyin. Ardından evinizi köşe bucak silin. Hızlı tozlanmayı önlediği gibi toz akarlarının oluşumunun da önüne geçer. 

Aspirinin kullanım alanları

Banyo ya da tuvalet fayanslarını parlatmak için aspirini toz haline getirin ardından tozu süngere batırıp tüm fayansları silin en son ılık suyla durulayın. 

Sık sık terleyen biriyseniz koltuk altına aspirin sürün. Aspirin gözenek dengesini sağlar. 

Aspirinin kullanım alanları

Evinizi boyadığınız boya kutusunun içine toz aspirin dökerseniz uzun süre pirelenme ya da böcekler evinize yaklaşmayacak bile. 

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