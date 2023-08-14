Fayans araları nasıl temizlenir? Sararmış Fayans aralarını temizlemenin püf noktaları

Fayans aralarındaki sararma ve kirlenme sorununu evdeki sıradan malzemelerle çözerek hem sağlığınıza hem de fayans yüzeylerinize zarar vermeden fayans aralarınızı temizleyebilirsiniz. Nasıl mı? Anlattık:

FAYANS ARALARINI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

1. Sirke & Tuz Karışımı ile:

2 bardak elma sirkesi ve 1 fincan tuzu karıştırın.

Karışımı fayans aralarına dökün ve birkaç dakika bekleyin.

Eski bir diş fırçası ile derzleri ovun.

Özellikle küflü fayans araları için kullanabileceğiniz bir yöntemdir.

2. Karbonat & Sirke Karışımı:

1 su bardağı karbonat ile 1 su bardağı sirkeyi karıştırın.

Karışımı fayans aralarına dökün ve 10 dakika bekleyin.

Fırça yardımıyla derzleri temizleyin ve su ile durulayın.

Kararan fayans araları için birebirdir!

3. Beyaz Sirkeli Su:

1 fincan beyaz sirkeyi yarım fincan içme suyu ile karıştırın.

Karışımı fayans aralarına dökün ve 15 dakika bekleyin.

Fırça ile derzleri temizleyin, ardından su ile durulayın.

Sirke parlaklık sağlamaya yardımcı olacaktır.

4. Limon Suyu:

1 bardak limon suyunu ısıtın ve sprey şişesine dökün.

Sprey şişesi ile fayans aralarına limon suyu sıkın, 10 dakika bekleyin.

Temizlik sonrası bol su ile durulayın.

Limonun asidi kir ve yağları temizlemeye çok uygun!

5. Diş Macunu:

Kullanılmış diş macununu kirli fayans aralarına sıkın.

15 dakika bekledikten sonra eski bir diş fırçası ile derzleri fırçalayın.

Sararan fayans araları için mutlaka denenmeli.





