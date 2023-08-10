Kapı temizliği nasıl olmalı? Kapı temizliğinde püf noktalar

Kapılar, her odanın bir parçası olmakla beraber karşımıza en çok çıkan dekorasyon tamamlayıcısı önemli unsurlardır. Kapıların kullanım ömrünü uzatmak için kapı temizliğine dikkat etmek önemlidir. Hem iç hem de dış kapıların farklı malzemelerden üretilmiş olması, temizlik yöntemlerini de etkiler.Kapıların nasıl temizleneceği ve bakımının nasıl yapılacağına dair bilgi verip püf noktalarıyla size sunduk.

GEREKLİ MALZEMELER

Mikrofiber bez

Rende

Patates veya soğan

Ilık su

Beyaz sabun

Bulaşık deterjanı

Arap sabunu veya beyaz sabun içeren yüzey temizleyicileri

Kapılarınızın özellikle ahşap kısımları için çamaşır suyu veya aşındırıcı malzemeler kullanmamaya dikkat edin!

AHŞAP KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

Ahşap kapılar, kolayca kir ve leke tutabilir. Özellikle sıkıştırılmış ağaç türevi malzemelerden yapılan kapılar daha fazla toz ve kir biriktirebilir, bu nedenle düzenli temizlik gereklidir. Ahşap kapı temizliği yaparken kapının türüne dikkat etmek önemlidir. Lake kapılar şık görünebilir, ancak temizlikleri hassasiyet gerektirir.

Kapının tozunu nemli bir bezle alın.

Lekelerin yayılmasını önlemek ve kapıyı temizlemeye başlamadan önce tozunu almak önemlidir.

Ilık su dolu kovaya beyaz sabun rendeleyin.

Kapı yüzeyini temizlemek için etkili bir çözelti hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı kullanarak temizliği gerçekleştirebilirsiniz.

Kapıyı nemli bir bezle silin.

Hazırladığınız su ve sabun karışımını kullanarak kapının yüzeyini temizleyin.

İnatçı lekeleri bulaşık deterjanı ile ovun.

Eğer lekeler zor çıkıyorsa, hafifçe ıslatılmış bir bez veya sünger üzerine bulaşık deterjanı dökerek ovabilirsiniz.

Temizlenen kapıyı kurulayın.

Temizlik işlemi bittikten sonra temiz ve kuru bir bezle kapıyı kurulayarak su lekelerini önleyebilirsiniz.

BEYAZ KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

Sararmış veya lekelenmiş beyaz kapılar için temizlik ve bakım yapmak önemlidir. Düzenli temizlik ve lekelerin hızlıca temizlenmesi, kapıların görünümünü korumaya yardımcı olur.

Arap sabunu veya bulaşık deterjanı ile su karışımı hazırlayın.

Hazırladığınız karışımı kullanarak kapının yüzeyini temizleyin.

Eğer lekeler inatçıysa, bulaşık makinesi deterjanını hafifçe su ile karıştırarak lekeli bölgelere sürerek ovabilirsiniz.

Temizlenen kapıyı nemli bir bezle silin.

Temizlik işlemi bittikten sonra kapının yüzeyinde deterjan kalıntısı kalmaması için nemli bir bezle silin.

Soğanla Kapı Temizliği: Soğanla kapı temizliği de beyaz kapıların temizlenmesinde kullanılabilir. Haşlanmış soğanın suyu ile kapıyı silmek beyazlığını artırabilir.

ÇELİK KAPI NASIL TEMİZLENİR?

Çelik kapılar, parmak izleri ve toz gibi kirleri daha fazla gösterebilir. Çelik kapı temizliği yaparken dikkatli olmalı ve çizilmelere karşı önlem almalısınız.

Ilık su ve yüzey temizleyici ile ıslattığınız bezle kapıyı silin.

Bezden fazla suyun sızmadığından emin olun, ıslak bezin fazla su içermemesi, kapının yüzeyinde su lekelerinin kalmasını engellemek için önemlidir.

Kapının tüm yüzeyini temizleyin, köşeleri ve varsa girintileri de unutmayın.

Temizlik işlemi bittikten sonra kapının yüzeyini temiz ve kuru bir bezle kurulayarak parlaklığını artırabilirsiniz.