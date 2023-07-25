Halıdaki inatçı lekeleri çıkaran yöntem! Temizlik takıntılıları mutlu eden haber

Ev içinde en ufak bir lekeyi bile kaldıramayanlar bu yöntem sayesinde tüm inatçı lekelerden kolayca kurtulabilirler. Halılardaki inatçı lekelerden sonsuza kadar kurtaracak bu yöntemler sayesinde yepyeni halılara kavuşmuş olursunuz. Halılarda inatçı lekeler en çok makyaj ve kahve neden olur.

Kimyasal kullandığınız sırada ise halıdaki kalite düşer. Özellikle düz renkli halılarda lekeler can sıkıcı noktada görülür. Silmek içinde sakın kimyasal kullanmayın. Çünkü bazen gölgeli izlere neden olabilirsiniz.

HALILARDAKİ İNATÇI LEKELERİ ÇIKARAN YÖNTEM!

Beyaz sabun ve sirke gibi iki güçlü malzemenin birleşimi tam bir leke düşmanı oluşturur. Beyaz sabun içeriğinde kostik sodyum hidroksid gibi etken malzemeler var.

Bu malzemeler en inatçı lekeyi bile anında yok eder.

Bununla beraber sirke ciddi bir asidik özelliktir. Asidik özelliği sayesinde derinlemesine lekeleri temizler. Ayrıca halıların iplik malzemesine hasar vermeden parlak ve canlı gösterir.

Bir kovanın içine sıcak su doldurun. Ardından bir kalıp beyaz sabunu rendeleyin.

Son olarak 2 su bardağı sirke koyun. Karışıma temiz bir sünger batırıp lekeleri çitileyin.

Akabinde temiz bir havlu bezi ılık suyla yıkayın ve üzerine koyun.

Yarım saat sonra halıyı güneşlendirin.