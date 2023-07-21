Sararmış beyaz ayakkabılarınızı kar gibi yapacak yöntem!

Yaz aylarında en çok tozlanan ve güneşten sararan beyaz ayakkabılarınızdan vazgeçmeyin. Oldukça basit yöntemler sayesinde beyaz ayakkabılarınız kar gibi beyaz görünecek. Gelin beraber beyaz ayakkabılarınızı kar beyazı yapacak yöntemleri inceleyelim.

Sararmış beyaz ayakkabılarınızı kar gibi yapacak yöntem!
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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En sık kullanılan ve tüm kombinlere uyan beyaz ayakkabılar güneşten tozdan erkenden sararır. Kısa zamanda hızla deforme olan beyaz ayakkabıların çoğu böylelikle çöpe atılır. Erken yıpranma ve sararmayı önlemek mümkün değil. Ancak kısa zamanda beyaz ayakkabıları kar beyazı gibi göstermek oldukça basittir. İşte hemen hemen herkes tarafından çok az duyulan beyaz ayakkabıları kar beyazı yapan o yöntemler...

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Beyaz ayakkabıları temizlemenin yolları

SARARMIŞ BEYAZ AYAKKABILARI TEMİZLEME YOLLARI

Aloe vera beyaz sabun karışımı doğal bir temizleme malzemesidir. Beyaz sabun içeriğindeki güçlü leke çıkarıcı minerallere sahipken aloe vera ise kumaşların yüzeysel görünümünü korur.

Bir kasenin içine bir yemek kaşığı aloe vera koyun ardından 1 yemek kaşığı kadar beyaz sabun rendeleyin.

Beyaz ayakkabıları temizlemenin yolları

Bu iki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra eski bir diş fırçası yardımıyla tüm ayakkabınızı fırçalayın. Ardından temiz bir bezi ıslatıp ayakkabıyı silin.

Beyaz ayakkabıları temizlemenin yolları

Sirke soda tozu karışımı beyaz ayakkabılarınızdaki inatçı lekeleri çıkarır. Bununla kalmaz bu karışım aynı zamanda ayakkabının yeni gibi görünmesini sağlar.

Beyaz ayakkabıları temizlemenin yolları

Bir kaseye bir yemek kaşığı soda tozu bir yemek kaşığı sirke koyun. Karıştırıp macun kıvamına getirdiğiniz karışımı bir bulaşık süngeri yardımıyla tüm ayakkabıya sürün.

Beyaz ayakkabıları temizlemenin yolları

En sonra temiz ıslak bir bezle silin. Ayakkabılarınızı kesinlikle güneşte kurutmayın. Güneş erkenden yıpranmalarıan neden olur.

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