Sararmış beyaz ayakkabılarınızı kar gibi yapacak yöntem!

En sık kullanılan ve tüm kombinlere uyan beyaz ayakkabılar güneşten tozdan erkenden sararır. Kısa zamanda hızla deforme olan beyaz ayakkabıların çoğu böylelikle çöpe atılır. Erken yıpranma ve sararmayı önlemek mümkün değil. Ancak kısa zamanda beyaz ayakkabıları kar beyazı gibi göstermek oldukça basittir. İşte hemen hemen herkes tarafından çok az duyulan beyaz ayakkabıları kar beyazı yapan o yöntemler...

SARARMIŞ BEYAZ AYAKKABILARI TEMİZLEME YOLLARI

Aloe vera beyaz sabun karışımı doğal bir temizleme malzemesidir. Beyaz sabun içeriğindeki güçlü leke çıkarıcı minerallere sahipken aloe vera ise kumaşların yüzeysel görünümünü korur.

Bir kasenin içine bir yemek kaşığı aloe vera koyun ardından 1 yemek kaşığı kadar beyaz sabun rendeleyin.

Bu iki malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra eski bir diş fırçası yardımıyla tüm ayakkabınızı fırçalayın. Ardından temiz bir bezi ıslatıp ayakkabıyı silin.

Sirke soda tozu karışımı beyaz ayakkabılarınızdaki inatçı lekeleri çıkarır. Bununla kalmaz bu karışım aynı zamanda ayakkabının yeni gibi görünmesini sağlar.

Bir kaseye bir yemek kaşığı soda tozu bir yemek kaşığı sirke koyun. Karıştırıp macun kıvamına getirdiğiniz karışımı bir bulaşık süngeri yardımıyla tüm ayakkabıya sürün.

En sonra temiz ıslak bir bezle silin. Ayakkabılarınızı kesinlikle güneşte kurutmayın. Güneş erkenden yıpranmalarıan neden olur.