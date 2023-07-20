Yağ ve kir içinde kalan fırını yenileyen yöntem! 15 dakikada muhteşem sonuç...

Mutfakta kullanılan elektronik aletlerden biri olan fırında yemek pişirirken kir ve yağ içinde kalır. Bu yağın çıkarılması oldukça zorludur. Yaralanmalara bile yol açabilir. Sizler için 15 dakikada hiç zorlanmadan fırını yepyeni yapan yöntemi keşfettik. Yağ içinde kalan fırını yenileyen yöntem...

Yağ ve kir içinde kalan fırını yenileyen yöntem! 15 dakikada muhteşem sonuç...
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Yemek pişirirken ya da pasta börek fırın içindeki haznede atıklar oluşur. Tıpkı ocak gibi fırında kısa sürede yağ içinde kalır. Temizlerken yaralanmalara neden olan yağlı fırınları eskisinden de yeni yapacak yöntemi sizler için keşfettik. 15 dakikada yağlı fırını eskisinden yeni yapan yöntem aynı zamanda çizilmeye de neden olmaz.

Yağ tutmuş fırını temizlemenin yolları

Yağ ve kir içinde kalmış fırına kimyasal dökmeyin. Kimyasallar metale işler bir daha kullandığınızda sinen kimyasalı hava yoluyla yeme sirayet eder. Bu da zehirlenme vakalarına ya da vücuda kimyasal yüklenmesine neden olur.

Şaka değil gerçek! Yarım limonu karbonata batırıp karıştırın efsane sonuçŞaka değil gerçek! Yarım limonu karbonata batırıp karıştırın efsane sonuçPratik Bilgiler

Yağ tutmuş fırını temizlemenin yolları

YAĞ VE KİR İÇİNDE KALAN FIRINI YENİLEYEN YÖNTEM

15 dakikada fırını yepyeni yapan yöntem sirke, limon ve karbonattır.

Bir sprey kutusuna bir su bardağı sirke bir yemek kaşığı karbonat yarım çay bardağı limon suyu koyun.

Karışımı iyice karıştırarak fırının her yerine sıkın.

Yağ tutmuş fırını temizlemenin yolları

Fırının fişini takarak boş bir şekilde 250 derecelik ısıya getirin.

10 dakika bekleyin daha sonra bir bulaşık süngeri yardımıyla fırının her yerini silin.

Sıcaklık yağların daha hızlı yumuşamasını sağlar.

Yağ ve kir içinde kalan fırını yenileyen yöntem! 15 dakikada muhteşem sonuç... - Resim : 5

Ardından temiz ıslak bir bezle yeniden silin.

Kalıntı olan yerleri bu sayede almış olursunuz.

Hem çizilme yapmaz hem de parlatır.

Çıldırtan bilgiler! Bütün kötülüklerden koruyan naftalin ne işe yarar?Çıldırtan bilgiler! Bütün kötülüklerden koruyan naftalin ne işe yarar?Pratik Bilgiler
# fırın # pratik bilgiler # fırın nasıl temizlenir # yağlı fırın nasıl temizlenir # temizlik
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Portakalın 10 katı daha fazla D vitamini içeren lezzet!
2 Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite
3 Ünlü İtalyan şef Danilo kendi mekanında saldırıya uğradı!
4 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
5 20 Temmuz Resmi Gazete kararları