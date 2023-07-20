Yağ ve kir içinde kalan fırını yenileyen yöntem! 15 dakikada muhteşem sonuç...

Yemek pişirirken ya da pasta börek fırın içindeki haznede atıklar oluşur. Tıpkı ocak gibi fırında kısa sürede yağ içinde kalır. Temizlerken yaralanmalara neden olan yağlı fırınları eskisinden de yeni yapacak yöntemi sizler için keşfettik. 15 dakikada yağlı fırını eskisinden yeni yapan yöntem aynı zamanda çizilmeye de neden olmaz.

Yağ ve kir içinde kalmış fırına kimyasal dökmeyin. Kimyasallar metale işler bir daha kullandığınızda sinen kimyasalı hava yoluyla yeme sirayet eder. Bu da zehirlenme vakalarına ya da vücuda kimyasal yüklenmesine neden olur.

YAĞ VE KİR İÇİNDE KALAN FIRINI YENİLEYEN YÖNTEM

15 dakikada fırını yepyeni yapan yöntem sirke, limon ve karbonattır.

Bir sprey kutusuna bir su bardağı sirke bir yemek kaşığı karbonat yarım çay bardağı limon suyu koyun.

Karışımı iyice karıştırarak fırının her yerine sıkın.

Fırının fişini takarak boş bir şekilde 250 derecelik ısıya getirin.

10 dakika bekleyin daha sonra bir bulaşık süngeri yardımıyla fırının her yerini silin.

Sıcaklık yağların daha hızlı yumuşamasını sağlar.

Ardından temiz ıslak bir bezle yeniden silin.

Kalıntı olan yerleri bu sayede almış olursunuz.

Hem çizilme yapmaz hem de parlatır.