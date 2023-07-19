Çıldırtan bilgiler! Bütün kötülüklerden koruyan naftalin ne işe yarar?

Kıyafetleri pirelerden korumak için kullanılan eski bir yöntem olan naftalin günümüzde her ne kadar rekabet görmezse de aslında mucize etkilere sahiptir. Evin her yerinde kullanılması uygun olan naftalin adeta hayat kurtarıyor. Günümüzde birçok böcek ilacı ve kimyasal ilaçlamalarla uğraşmak yerine tek hamlede tüm sıkıntılarınızdan kurtaran naftalin petrolden üretildi. Fransızca kökenli naphtaline sözcüğünden dilimize naftalin olarak geçmiştir. Peki naftalin zararlı mı?

NAFTALİN NE İŞE YARAR?

Kimyasal bir madde olsa bile naftalin direk olarak zararlı bir malzeme değildir. Ancak yoğun kokusuna maruz kalınmaması lazım.

Solunum yoluyla sinirlere oradan da beyne zarar verebilir. Nahoş kokusu biraz baş ağrısına neden olur. Ancak dozunda kullanıldığında naftalin tam bir mucizedir.

Banyo ve tuvalet giderlerine konulduğunda naftalin böceklerin gelmesini engellediği gibi kötü kokuların da yayılmasını önler. Günümüzde her ne kadar bunlar için kapsül yapılsa da naftalin kötü koku önlemede bir numaralı maddedir.

Bunun yanı sıra evlerin hızlı tozlanmasını önler. Toz akarlarını engelleyerek ev içindeki hava sistemini mikrop ve bakterilerden arındırır.

Evlerin baş düşmanı olan pire ve böceklerin eve girmesini ya da yuva yapmasını önler. Keskin kokusu sayesinde dip köşelerden evi zırh gibi korur.

Aynı şekilde balkon ya da teraslarda bulunan dolap ve bitki diplerine de bırakılarak buralara karınca benzeri haşerelerin girmesini engeller.

NOT: Naftalin ev içinde uzun süre tutulmaması gerekir. Yumuşadıkça değiştirilmesi gereken bir maddedir.