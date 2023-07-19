Çıldırtan bilgiler! Bütün kötülüklerden koruyan naftalin ne işe yarar?

Yıllar önce eski insanlar naftalin sayesinde evlerini birçok böcekten ve pireden koruyorlardı. Bu bilgileri duyanlar çıldırdı. Yıllarca raflardan uzaklaştırılan bu doğal kimyasal evleri kötülüklerden koruyor. Peki naftalin tam olarak ne işe yarıyor? İşte yanıtı...

Çıldırtan bilgiler! Bütün kötülüklerden koruyan naftalin ne işe yarar?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Kıyafetleri pirelerden korumak için kullanılan eski bir yöntem olan naftalin günümüzde her ne kadar rekabet görmezse de aslında mucize etkilere sahiptir. Evin her yerinde kullanılması uygun olan naftalin adeta hayat kurtarıyor. Günümüzde birçok böcek ilacı ve kimyasal ilaçlamalarla uğraşmak yerine tek hamlede tüm sıkıntılarınızdan kurtaran naftalin petrolden üretildi. Fransızca kökenli naphtaline sözcüğünden dilimize naftalin olarak geçmiştir. Peki naftalin zararlı mı?

Şaka değil gerçek! Yarım limonu karbonata batırıp karıştırın efsane sonuçŞaka değil gerçek! Yarım limonu karbonata batırıp karıştırın efsane sonuçPratik Bilgiler

Naftalin ne işe yarıyor

NAFTALİN NE İŞE YARAR?

Kimyasal bir madde olsa bile naftalin direk olarak zararlı bir malzeme değildir. Ancak yoğun kokusuna maruz kalınmaması lazım.

Solunum yoluyla sinirlere oradan da beyne zarar verebilir. Nahoş kokusu biraz baş ağrısına neden olur. Ancak dozunda kullanıldığında naftalin tam bir mucizedir.

Naftalin ne işe yarar

Banyo ve tuvalet giderlerine konulduğunda naftalin böceklerin gelmesini engellediği gibi kötü kokuların da yayılmasını önler. Günümüzde her ne kadar bunlar için kapsül yapılsa da naftalin kötü koku önlemede bir numaralı maddedir.

Naftalin ne işe yarıyor

Bunun yanı sıra evlerin hızlı tozlanmasını önler. Toz akarlarını engelleyerek ev içindeki hava sistemini mikrop ve bakterilerden arındırır.

Evlerin baş düşmanı olan pire ve böceklerin eve girmesini ya da yuva yapmasını önler. Keskin kokusu sayesinde dip köşelerden evi zırh gibi korur.

Naftalin işe yarar

Aynı şekilde balkon ya da teraslarda bulunan dolap ve bitki diplerine de bırakılarak buralara karınca benzeri haşerelerin girmesini engeller.

NOT: Naftalin ev içinde uzun süre tutulmaması gerekir. Yumuşadıkça değiştirilmesi gereken bir maddedir.

Kararmış çaydanlığı ayna gibi yapan yöntem! Ovalamadan 5 dakikada sonuçKararmış çaydanlığı ayna gibi yapan yöntem! Ovalamadan 5 dakikada sonuçPratik Bilgiler
# naftalin # naftalin ne işe yarıyor # pratik bilgiler
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da elektrik kesintisi!
2 Demir deposu: Kansızlığı önleyen lezzet!
3 Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite
4 19 Temmuz Resmi Gazete kararları
5 Fulya Öztürk kimdir ve nasıl popüler oldu?