Şaka değil gerçek! Yarım limonu karbonata batırıp karıştırın efsane sonuç

C vitamini bakımından zengin olan limon karbonatla bir araya gelince adeta mucize bir maddeye dönüşüyor. Yüzyıl önceden beridir limon ve karbonat karışımı temizlikten ilaca kadar kullanılıyor. Alternatif tıbbın gözdesi olan limon karbonat ikilisi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Büyük şifa kitaplarının yanı sıra Anadolu kadınında gözdesi olan ikili her yerde kullanılır.

KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI NE İŞE YARIYOR?

Karbonat limon karışımıyla dişler fırçalandığında sarılık ve tartarlar anında gider. Düzenli yapıldığında diş etlerindeki iltihap ve enfeksiyon riskini de azaltır.

Karbonat limon karışımı musluk, çaydanlık ve duşa kabin gibi yerlerde oluşan kireç pas küfü anında bitirir. Bir daha oluşmasını da engeller.

Karbonat limon karışımı parlamaya yarıyor ve fayans parke gibi yerlere sürüldüğünde çizilmeyi engeller.

Limon karbonat karışımı cilt lekelerini yok eder ve gözenekleri sıkılaştırır.

C vitamini bakımından güçlü olan karbonat ve limon karışımı bağırsak mide gibi sindirim sistemini temizler.

Sinek ve böcek sokmalarından sonra karbonat limon kullanıldığında yine tüm bakteriler yok oluyor.

Koltuk ve halılardaki çay kahve lekeleri tertemiz yapar. Beyaz kıyafetlerdeki ter lekeleri sarı lekeleri yok eder.