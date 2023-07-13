Bu karışımı yiyen yerinde duramıyor! Tahinin içine limon sıkarsanız...

Limon doğadaki en güçlü C vitamini kaynağıyken tahinde protein be kalsiyum deposudur. Susamdan yapılan tahini uzmanlar özellikle oruç zamanında tüketimi tavsiye edilir. Ancak geçtiğimiz günlerde şifa kitaplarında yer alan bir ayrıntı herkesi şaşırttı. Bilgide Bir kase tahine 10 damla limon sıkıp kahvaltıda tüketin yazıyor.

PEKİ TAHİNLİ LİMONUN FAYDASI NEDİR?

Kan değerlerini artırarak vücudun direncini güçlendirir. Kansızlık gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını engeller.

Tatlı ve ekşi olan bu tatların karışımı aslında tam bir bomba etkisi yaratıyor. C vitamini içeren limon tahinde yer alan demir oranını artırır.

Bunun yanı sıra tahinli limon kemik aralarındaki ürik asit oranını koruyarak sürtme ve kırılmaları engeller.

Romatizma ve kireçlenmenin önüne geçer. Kemik kas sistemini güçlendirerek kırılma incinme gibi sağlık sorunları sırasında hızlı iyileştirme sağlar.

Bir kaşığı tüm vücudun enerji depolarını doldurur. Sinir sistemini güçlendirerek yorgunluk ve stresi vücuttan uzaklaştırır. Karışımı tüketenlerin çoğu gün boyu dinç kalır. Kafeine bile ihtiyaç duymaz.

Kahvaltıda tüketildiğinde abur cubur ihtiyacını bastırarak kilo alımını engeller. Vücudun uzun süre tok kalmasını sağlar.

Damar tıkanıklığından tansiyona kadar fayda sağlar. Aynı zamanda bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler.