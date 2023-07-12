Canan Karatay ters köşe yaptı! Şekeri yerden yere vurdu

Her açıklamasıyla olay olan Canan Karatay yine ters köşe yaptı. Şekeri yerden yere vuran Canan Karatay tuzu ise yere göğe sığdıramadı. Yıllardır yapılan yanlışa dur dedi. İşte tuzun vücuda faydaları...

Canan Karatay ters köşe yaptı! Şekeri yerden yere vurdu
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır tuz hakkında bilinen yanlışa dur dedi. Şekeri yerden yere vuran Canan Karatay, tuzun faydalarını saymakla bitiremedi. Karatay’ın açıklamaları bilim insanlarının açıklamalarını yalanladı. Katıldığı bir programda özellikle tansiyon hastalarının tuz tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şekerin vücutta atık bıraktığı ve kan seviyesini etkilediğini belirten Karatay özellikle rafine şekere dikkat çekerek vücutta zehre neden olduğunu belirtti.

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Canan Karataydan tuz açıklaması

TUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Hormonları düzenler. Tiroid bezlerinin iyi çalışmasını destekler.

Vücudun enerji depolanmasını sağlayan sodyum ve potasyumu verir.

Kara ya da kristal denilen tuzlar böbrek taşının oluşumunu engeller.

Tuzun faydaları nelerdir

Dengeli tüketildiğinde ödem yapmaz aksine ödem oluşumunu engeller.

Vücutta virüs ve bakteri birikimini engeller.

Vücuttan biriken zehir atığı besinleri hızla idrar ya da dışkıyla atar.

Serbest radikali hücrelerin ayısını azaltarak sistemsel düzenli özellikle bağışıklık ve sinir sistemini düzenler.

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Tuzun faydaları nelerdir

Tansiyonu dengeler. Kan seviyesini korur.

Stres hormonunu azaltır. Terleme ile toksin atımını sağlar.

Ağız ve diş sağlığında enfeksiyon riskini azaltır.

Tuzun faydaları nelerdir

Cilt dermis tabakasını yenilediğinden kırışıklık ve gözenek oluşumunu engeller.

Canan Karatay besinlerin uzun süre saklanmasının kaya tuzu sayesinde olduğunun altını çizdi.

Tuzun faydaları nelerdir

Bu yüzden kaya tuzunun sağlığa hiç zararı olmadığı aksine faydaları olduğunu belirtti.

Kaya tuzuna aynı zamanda kristal tuz denir bu tuz çeşidi işlenmediği için doğaldır.

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