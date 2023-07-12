Öldürücü ve kavurucu sıcaklara dikkat! Vücut sıcaklığını 40 dereceye çıkarıyor

Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık ortalaması normalin üstünde seyredeceğine yönelik açıklama yapan meteorolojiden sonra uzmanlardan vatandaşları uyardı. Sıcak çarpmasının vücut sıcaklığını 40 dereceğe çıkardığını belirten uzmanlar bunun geri dönüşü olmayan sorunlara neden olacağının altını çizdi.

Sıcak çarpmasının en çok kronik hastalıkları tetiklediğinin altını ayrıca çizen uzmanlar vatandaşları çok basit bilgilerle bu durumu önleyebileceklerini vurguladı.

İŞTE SICAK ÇARPMASINI ÖNLEYEN DOĞAL BİLGİLER

Sıcak çarpmasından etkilenmenin ilk yolu bol bol su tüketimidir. Su oranı az olan vücutlarda sıcaklık daha hızlı etki yapar. Özellikle 40 dereceye çıkmasını engeller. Çünkü vücut sıcaklığı 40 dereceye çıktığında beyin kanaması ve kalp krizi gibi ciddi sorunların yaşanma riski artar.

Bunun yanı sıra salatalık, kavun, karpuz ve çilek gibi meyvelerde gün içinde en az bir porsiyon tüketilmesi gerekiyor. Hem vitamin değerini artırır hem de vücudun sıvı oranının yüzde 80'nini tamamlar.

11:00 - 14:00 saatleri arasında dışarıda gezmekten kaçının çünkü o saatlerde Güneş Dünya'ya en dik ışınlarını gönderir. Bu da normalden daha fazla sıcak olmasına neden olur. Vücut bu sıcaklığı kaldıramaz. İç organlardan kan akışına özellikle kalp krizine yol açar.

Gün duş alarak başlayın duş alarak bitirin. Vücudun sürekli ısı dengesini sağlamak için dengeyi doğal olarak ortaya koymanın en iyi yolu ya yüzmek ya da duş almaktır.

Pamuk oranı yüksek ince ve açık renkli kıyafetler sıcaklığı hapsetmez. Bu yüzden dışarı çıkanlar mutlaka bu tarz kıyafetleri tercih etmeli.