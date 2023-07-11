Başı duvarlara vurdurtan ağrı! Evde diş ağrısını bitiren besin

Diş ağrısı oldukça dayanılmazdır. İltihap enfeksiyon ve çürüme gibi durumlardan kaynaklı yaşanan diş ağrısı baş ağrısını da tetikler. Yüzün şişmesine ve yüz kemiklerinin bile sızlamasına neden olan diş ağrısından evden kurtulmanın yollarını sizler için araştırdık. Diş ağrısını bitirmenin yanı sıra diş kaybını da engeller. Yüzyıllardır alternatif tıpta yer alan bu şifa yöntemleri sayesinde dişlerin de güçlenmesi sağlanır.

Diş vücutta en hassas yer olmasının nedeni tüm sinir hücreleri bu alanda toplanır. En tehlikeli sinirler buradan beyne geçer. Bu yüzden oldukça önem verilmesi lazım. Diş iltihabı, sağlıksız beslenme ve yeterli oranda hijyenle temizlenmediğinden meydana gelir.

DİŞ APSESİNE İYİ GELEN DOĞAL YOLLAR

SUMAK SUYU

En etkili antimikrop önleyici sudur. Sumak çok güçlü asidik içeren bir tohumdur. Virüsleri yok eder. İltihabı derinlemesine kurutur. Bunun yanı sıra sumak suyu diş yüzeyindeki ince sarı tabakayı da temizler.

TUZ GARGARASI

En bilindik yöntemlerden biri olan tuz gargarası aslında her gün düzenli yapıldığında bu risk hiç yaşanmaz. Çünkü tuz güçlü bir iltihap temizleyicidir. Bunun yanı sıra diş ağzı içindeki besin atıklarının da çözülmesini sağlar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Bir ılık su bardağının içine bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı koyun. Bu karışımla yarım saatte bir sürekli olarak gargara yapın. Hindistan cevizi yağı, ağız içindeki enfeksiyonu azaltınca diş minesini de korur. Diş sararması ya da tartarları engelleyen Hindistan cevizi gargarasından günde bir kere yapılması tavsiye edilir.