Japonların fit görünümünün sırrı! Yedikçe kilo verdiren ekmek

Ekmek tüketimi kilo alımına yol açar. Ancak Japonların zorunlu olarak tükettiği mor ekmek aksine yedikçe kilo verdiriyor. Sizler için kilo vermeyi kolaylaştıran ve Japonların vazgeçilmez olan mor ekmeği hakkında araştırma yaptık.

Ülkemizde de üretimine başlanan mor ekmek antioksidan bakımından güçlü besinlerin özüyle yapılıyor. Bu yüzden içeriğindeki lifle beraber antioksidana sahip bu ekmek bağırsak sistemini çalıştırıyor. Metabolizmayı kolaylaştıran mor ekmeği tükettikçe faydası artar.

YEDİKÇE KİLO VERDİREN MOR EKMEĞİN FAYDALARI

Ekmek tüketiminden vazgeçmeyen ama aynı zamanda kilo vermek için de çabalayan kişiler mor ekmek tam size göredir. Mor ekmek, mor havuç mor lahana ve mor olan tüm besinlerin özünden yapılır.

Bağırsak florasını dengelere. Böylelikle vücutta besin atığına neden olmaz.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek serbest radikalleri vücuttan atar.

Tek bir tüketimi uzun süre tokluk sağladığından abur cubur yeme ihtiyacını keser.

Mor ekmek vücuttaki fazla yağlanmayı önler. Özellikle karaciğerin temizlenmesini sağlar.

Kandaki şeker dengesini koruyarak tansiyondan vücudu korur.

Ekmekte bulunan mor miks karışım yüzde yüz doğaldır.

Pigment yani antioksidan olan ekmek sayesinde vücut direnci artar yorgunluk ve stres azalır.