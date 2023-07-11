Ayak şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Bütün sırlarımızı ortalığa döküyor

Kişiliğimiz ya da karakterimizi en çok ayak ve ellerimiz ele veriyor. Şekilleri duyusal durumumuzdan içinde bulunduğumuz ruhsal halleri bile yansıtıyor. Bu sırrı Roma zamanında Felsefeci ve Filozoflar çözümlemiş. Ayak şekillerine göre insanların karakterini çözümleyen filozoflar bu duruma göre onlarla sohbet eder ya da dertlerini dinlerdi. O yıllarda not edilen bu bilgiler yüzyıl sonra bile işe yarıyor.

İŞTE AYAK ŞEKLİ VE YANSITTIĞI KARAKTER

ÇİFTÇİ AYAĞI

Parmakların aynı sırada ve boyda olan ayakları yansıtıyor. Bu ayaklara sahip kişilerde merhamet duygusu yüksektir. Terbiyeli ve düzenli olan bu ayak tipleri işlerini planlayarak yapar. Duyguları konusu oldukça gizemlidirler.

YUNAN AYAĞI

Baş parmağı ikinci parmağından küçük olan ayak şekline sahip kişilere denir. Tahammül seviyeleri düşük kişiler stres ve sinir halindedirler. İşlerini aceleyle yaparlar bu yüzden sürekli kaybederler. Mutluluk onlar için fazladan kazançtır.

TÜM AYAK PARMAKLARI KISA

Sadık kişilikleri ön plandadır. Hayat onlar için kısa ve kuşlar uçuyordur. Sır tutma konusunda en iyi insan olabilirler. Ancak düşman olduklarında ellerindeki tüm verileri kolayca ortaya sererler. İçlerinde biriktirir ve ketum bir tavırla insanları kontrol etmeyi severler.

ROMA AYAĞI

Diğer parmakları eşitken baş parmakları diğerlerine oranla iki kat daha uzundur. Bu kişiler yalnız kalmayı ve özgür olmayı severler. İlgi görmek onlar için ön planda değildir. Aksi halde herkesten uzakta bir yaşam sürerler. Sevecen ve güler yüzlüdürler ama tüm her şeyi içlerinde yaşarlar.