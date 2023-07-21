Sivrisinekler sizi sinir ediyorsa dikkat! Sivrisinekleri kovmanın doğal yolları

Yazın tatile gittiğinizde, tatilinizi zehir edebilir bu ufak canlılar. Gündüz gözükmese de gece ortaya çıkan bu yaratıklar, tam uyumaya hazır olduğunuzda veya yazın gece serinliğinin tadını çıkarmaya karar verdiğinizde gününüzü mahvedebilir, uykularınızı kaçırabilir.

1- LİMON OKALİPTÜS YAĞI

1940'lardan beri kullanılan limon okaliptüs yağı , en iyi bilinen doğal kovuculardan biridir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), okaliptüs yağını sivrisinek kovucuda etkili bir bileşen olarak onayladı.

A2014 çalışmasıGüvenilir Kaynakyüzde 32 limon okaliptüs yağı karışımının 3 saat boyunca sivrisineklere karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını gösterdi.

KENDİN YAP

1 ölçü limon okaliptüs yağına 10 ölçü ayçiçek yağı veya cadı fındığı ile kendi karışımınızı oluşturabilirsiniz. Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar , karışımın 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmasına karşı uyarıda bulunuyor.

2- LAVANTA

Ezilmiş lavanta çiçekleri, sivrisinekleri kovabilen bir koku ve yağ üretir.

Bir hayvan2002'den çalışmaGüvenilir Kaynaktüysüz fareler üzerinde lavanta yağının yetişkin sivrisinekleri kovmada etkili olduğu bulundu.

Lavanta analjezik, antifungal ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bu, sivrisinek ısırıklarını önlemenin yanı sıra cildi sakinleştirebileceği ve yatıştırabileceği anlamına gelir.

KENDİN YAP

Lavantaları açık hava bahçelerinde veya kapalı saksılarda yetiştirebilirsiniz. Çiçekleri ezin ve yağı ayak bilekleriniz ve kollarınız gibi vücudun ısırmaya duyarlı bölgelerine uygulayın. Ayrıca temiz bir beze biraz lavanta yağı damlatın ve cildinize sürün.

3- TARÇIN YAĞI

Tarçın, elma püresi veya yulaf ezmesi için harika bir kabandan daha fazlasıdır. Tayvan'da yapılan bir araştırmaya göre tarçın yağı sivrisinek yumurtalarını öldürebilir. Ayrıca yetişkin sivrisineklere, özellikle de Asya kaplan sivrisineklerine karşı bir kovucu görevi görebilir.

KENDİN YAP

Seyreltilmiş yüzde 1'lik bir çözelti yapmak için, her 4 ons su için 1/4 çay kaşığı (veya 24 damla) yağı karıştırın. Sıvıyı cildinize veya giysilerinize, evinizin çevresine ve döşemelik veya bitkilere püskürtebilirsiniz. Konsantre bir doz cildinizi tahriş edebileceğinden, tarçın yağını uygularken dikkatli olun.

4- KEKİK YAĞI

Sıtma sivrisineklerini kovmak söz konusu olduğunda, kekik yağı koruma sağlamada en iyilerden biridir. bir hayvanda2002'den çalışmaGüvenilir Kaynak, tüysüz farelerin cildine uygulanan yüzde 5 kekik yağı yüzde 91 oranında koruma sağladı.

Ayrıca kekik yapraklarını kamp ateşine atmak isteyebilirsiniz.AraştırmaGüvenilir Kaynakkekik yapraklarını yakmanın 60 ila 90 dakika arasında yüzde 85 koruma sağladığını gösteriyor.

KENDİN YAP

Ev yapımı bir demleme için, zeytinyağı veya jojoba yağı gibi her çay kaşığı baz yağa 4 damla kekik yağı ekleyin. Bir sprey için 5 damla kekik yağını 2 ons su ile karıştırın.

5- NANE YAĞI

Nane ailesinin kedi nanesi ile akraba bir üyesi olan Nepeta parnassica sivrisinekleri uzak tutabilir. Beyaz ve pembe çiçekler 18 inç'e kadar büyür, ancak en değerli olan çürük yaprakların özü ve yağıdır.

BirçalışmakGüvenilir Kaynakbitkiden elde edilen yağın sivrisinekleri 2 ila 3 saat etkili bir şekilde uzaklaştırabildiğini buldu. Iowa Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ayrıca sivrisinekleri kovmada katnipin DEET'ten 10 kat daha etkili olduğunu buldular.