Esnaf odalarından Başkan Kaya’ya teşekkür: İncirliova’da yüzler gülüyor

Başkan Aytekin Kaya’nın bir basın toplantısı ile İncirliova Belediyesinin ilçe esnafına olan borçlarının sıfırlandığını açıklaması üzerine ilçenin esnaf temsilcileri olan beş oda başkanı Başkan Kaya’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaf odalarından Başkan Kaya’ya teşekkür: İncirliova’da yüzler gülüyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya makamında düzenlediği yüksek katılımlı bir basın toplantısı ile İncirliova Belediyesi’nin ilçe esnafına olan 6 milyon civarındaki borlarının ödenmeye başlanarak sıfırlanacağını duyurdu. Basın toplantısı boyunca meclis üyeleri ile beraber esnaf temsilcisi, beş oda başkanı da toplantıda Başkan Kaya’nın yanında yer aldı. Toplantının bitmesi ile beraber İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ersin Darcan, İncirliova Şoförler Odası Başkanı Eyüp Salık, İncirliova Kahveciler Odası Başkanı Fikret Duran ve İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür Başkan Kaya’ya ilçe esnafına desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

BAŞKAN KAYA’DAN BİRLİK BERABERLİK VE UYUM VURGUSU

Gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “Tüm oda başkanlarımıza açıklamamız boyunca bize eşlik ettikleri, bu güne kadar bizlerle uyum içerisinde çalışarak destek oldukları ve açıklamamız sonrasında nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler İncirliovamızın gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarımıza devam ederken, değerli oda başkanlarımız ile her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bir tablo ortaya koyduk. Bundan sonra da çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Esnafımızı hiçbir zaman mağdur etmedik etmeyeceğiz. Esnafımız arasında ayrım yapmadık, yapmayacağız. Bizim sevdamız her zaman İncirliova oldu öyle olmaya devam edecek.” ifadelerine verdi.

#ilangovtr                                                                                                                Basın No: ILN01991005

# İncirliova belediyesi
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