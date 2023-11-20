3 Yıldır Uğramadığı Köy Evindeki Salçasını Görünce Şoke Oldu! Tek Bir Malzeme Bunu Nasıl Yaptı?

Köy evine 3 yıl uğramayan Sultan Teyze dolapta unuttuğu salçayı görünce şaşırdı. Salçanın bir gram bile küflenmemesi üstelik ilk günkü gibi taze kalmasına şaşırdı. Salçasının neden bozulmadığını fark edince de bu bilgiyi torunlarıyla paylaştı.

Tek Malzeme İle Bozulmayan Salça!

Sultan Teyze rahatsızlığı nedeniyle uzun süre Bursa'daki köy evinde uğrayamadı. Şehir merkezine giden yaşlı kadın 3 yıl sonra evine geri dönüş sağladığında karşılaştığı manzara hem kendisini mutlu etti hem şaşırttı. Kavanozda unuttuğu salçasının bozulmaması karşısında hemen yaşadığı tecrübeyi torunlarına anlattı. Salçasının içine bir tutam kaya tuzu ve zeytin yağı döktü ancak aynı zamanda ağzını kapatmadan önce alüminyum folya sarıp ağzını kapattığını belirtti.

Alüminyum folya uzun süre bakteri üretimini engelleyen güçlü bir maddedir. Bu sayede salça uzun süre muhafaza edilmiş olur. Aynı zamanda kışlık tüm malzemeleri de kaldırmak için alüminyum folyo oldukça etkili bir malzemedir. Adeta bakterilerin asla oluşmamasını engeller. Küflenme ve rutübetin yanı sıra nemden de besinleri korur.