9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Başladı! Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri de Sahiplerini Buldu

Türk Tıp Dünyası Kurultayı, Türk bilim insanlarını buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na, 21 ülkeden davetli katıldı. Kurultay'da geleneksel hale gelen "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" de sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahiplerini gönderdiği video mesaj ile tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri, hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

Kurultayın bu yılki teması "Sağlıkta Yapay Zeka" olarak belirlendi. Bilimsel gelişmeleri tartışmak üzere paneller düzenlendi.

21 ülkeden katılım sağlayan bakan ve bakan yardımcıları ile üst düzey bürokratların yanı sıra yurt dışında ve yurt içinde alanında uzman bilim insanları ile öğrenciler de katılım sağladı.

Çeşitli etkinliklerin yer alacağı Kurultay, dört gün sürecek. Öğrencilere de ilham olacak açılış konuşmaları ve uluslararası proje sunumları düzenlenecek.