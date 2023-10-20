2 Bin Şirketin Daha Kapısına Kilit Vuruldu! Türkiye'de Kapanan Şirket Sayısı Arttı

Hükümet faizi artırmaya devam ederken Türkiye'de kapanan şirket sayısı yüzde 17 arttı. Eylül ayında 2 bin şirket daha kapandı.

2 Bin Şirketin Daha Kapısına Kilit Vuruldu! Türkiye'de Kapanan Şirket Sayısı Arttı

Eylül ayında 2 bin şirketin kapısına kilit vuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503'ten 10 bin 978'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustosta 1709 şirket kapanmıştı.

Geçen ay kurulan 928 yabancı ortak sermayeli şirketin 59'u İran ve 41'i Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 103'ü anonim, 825'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

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# şirket # Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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