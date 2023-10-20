Üreticinin Enflasyonu Yine Yükseldi! TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini Açıkladı

Üreticinin enflasyonu Ağustos ayında yüzde 42'ye dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksini paylaştı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık yüzde 41,33, aylık yüzde 6,94 arttı.

Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,79 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,58, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,01 artış oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 79,22 arttı.