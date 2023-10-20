Beyşehir Gölü'nün Ada Mağarası İçin 1 Saat Kürek Çekiyorlar

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün Hacıakif Adası'ndaki mağara, metrelerce uzunluktaki galeri, sarkıt ve dikitleriyle dikkati çekiyor

Beyşehir Gölü'nün üçüncü büyük adasında yer alan mağara doğaseverlerden de tam puan aldı.

Asırlık ardıç, meşe ve kara dut ağacıyla yeşillenen adaya doğaseverler, ilçe merkezinden tekne turlarıyla geliyor.

Doğa sporları kapsamında gününü değerlendirmek isteyenler ise kano veya şişme botla yaklaşık bir saat kürek çekerek adaya ulaşıyor.