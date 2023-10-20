TAG Otoyolu'nda Korkunç Kaza! 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde gerçekleşti.

5 Kişi Hayatını Kaybetti!

TAG Otoyolu'nda Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Kazaya karışan yolcu minibüsü bariyerlere çarparak anca durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. İlk yardım ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.