İstanbul'da Toplu Taşıma Krizi Bitmiyor! İstanbullu Yetersiz Seferlerden Şikayetçi

Her sabah işe veya okula gitmek için evden çıkan İstanbullu güne toplu taşıma çilesi ile başlıyor. Bozulan, arızalanan metrobüslere tedbir alınmadan başlanan çalışmalar da eklenince vatandaşa uzun uzun kuyrukları beklemek kalıyor.

Hâl böyle olunca megakent İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor. Metrobüs duraklarındaki yoğunluk, vatandaşların kamerasına da yansıyor.

İstanbul’daki toplu ulaşımdaki yetersizliğin neden olduğu kalabalığa çözüm için vatandaşlar ek seferlerin sıklaştırılmasını istiyor.

Her sabah 'iç içe' yolculuk yapıyoruz diyen vatandaşlar salgının artmasından da endişe ediyor.