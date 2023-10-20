Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması! Yabancı Asker Konusuna Açıklık Getirildi

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti. Tezkere sürelerinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı 'Yabancı Asker' Konusuna Noktayı Koydu!

Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Irak tezkereleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, TSK unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararının bazı yanlış yorumlamalara konu edildiği belirtilerek 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması' ifadesine açıklık getirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye’deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014'te kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ifadenin yeni olmadığı kaydedilirken 2014'ten bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de ifadenin aynen yer aldığı belirtildi.