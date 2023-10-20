Milli Savunma Bakanlığından Operasyon Açıklaması! 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurtiçinde ve dışındaki operasyonlar devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde operasyonla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere fırsat verilmedi.
Operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı