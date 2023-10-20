Milli Savunma Bakanlığından Operasyon Açıklaması! 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından Operasyon Açıklaması! 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Yurtiçinde ve dışındaki operasyonlar devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde operasyonla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere fırsat verilmedi.

Operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # operasyon # terörist # zeytin dalı # Barış pınarı
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