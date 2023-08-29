Ağrı’da gıda denetimleri arttırıldı

Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 81 ilde 21 Ağustos - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında toplu tüketim yerlerine yönelik eş zamanlı gıda denetimleri gerçekleştirilmektedir.

AĞRI’DA GIDA DENETİMLERİ ARTTIRILDI

İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli gıda denetim ekiplerimiz tarafından denetimler sıklaştırılmıştır. Özellikle yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilen gıda kaynaklı salgın ya da vaka olaylarıyla karşılaşmamak ve tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak için ilimiz genelinde toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık vermiştir.

İlimizde rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ilaveten özellikle yaz aylarında riski artan lokanta, restoran, kafe, dönerci, fast-food, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler arttırılmıştır. İşletmelere yönelik yapılan denetimlerde işletme kayıt belgesinin, ürünlerin saklama koşullarının, son tüketim tarihlerinin uygunluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca işletmelere yönelik asgari teknik ve hijyen şartları yönünden denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen işletmelere yönelik idari işlem uygulanmaktadır."denildi.