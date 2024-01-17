Bakan Koca açıkladı: "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı"

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını belirterek, 'Bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.' dedi.

Bakan Koca açıkladı: "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kış aylarında virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü hatırlattı. Koca bunun mevsim şartlarının beklenen sonucu olduğunu, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim şartları nedeniyle diğer ülkelerle benzerlik gösterdiğini, en sık grip, RSV ve Kovid vakalarının görüldüğünü belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu ifade eden Koca, enfeksiyonlardan korunmak için hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

'AİLE HEKİMİNE BAŞVURUN'

Koca, "Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa aile hekimine başvurmamız gerekir. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder." dedi.

'SÜRECİ SORUNSUZ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranı ile ilgili de konuştu.

Hastanelerde servis yatağı doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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